محافظ الشرقية: توزيع كروت تكافل وكرامة على 158 ألف مواطن

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم الانتهاء من توزيع 60 بطاقة صرف آلى "كارت فيزا" تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 158 ألفًا و497 مستفيدا، والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للأسر، الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.





وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم الأحد، أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم كروت الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التى شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها. وقال محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من توزيع 46 كارت فيزا تكافل، و 14 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق المحافظة.

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