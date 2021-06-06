صور.. بدء حملة «سجل فى مكانك» لضم مواطنى السويس للتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، عن بدء حملات طرق الأبواب جنبًا إلى جنب حملات أتوبيس التوعية والتسجيل للمواطنين فى محافظة السويس بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك ضمن فعاليات حملة "سجل فى مكانك"، والتى أطلقتها إدارة المشروع بالمحافظة خلال الأسبوع الماضى فى 31 مايو 2021.





وأشارت إدارة المشروع فى بيانها، اليوم الأحد، إلى أن حملات طرق الأبواب جاءت لزيادة الوعى والوصول إلى الكثير من المواطنين للتوعية بأهمية المنظومة الجديدة ومميزاتها فى توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالتحاليل والفحوصات الطبية ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى، وذلك لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، بما يخفف من عبء المرض من على كاهل الأسر المصرية، ويسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضافت إدارة المشروع، أنه تم تسجيل أكثر من 2000 مواطن بالمنظومة الجديدة فى السويس من خلال أتوبيس التوعية والتسجيل لحملة "سجل فى مكانك" وذلك منذ انطلاق الأتوبيس بالمحافظة فى 31 من مايو الماضى وحتى الآن، مشيرة إلى أنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة حاليًا استعدادًا لإطلاقها فى السويس خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "أنه تستمر فعاليات الحملة حتى 13 من يونيو الجارى بمحافظة السويس، بهدف توعية المواطنين وتسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتشجيعهم على الذهاب للمراكز والوحدات الصحية القريبة من منازلهم لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة وخدمات المنظومة فور إطلاقها بالمحافظة، لافتة إلى أنه تم تسجيل نحو 32% من المواطنين حتى الآن من إجمالى السكان بالمحافظة".

يشار إلى أن حملة "سجل فى مكانك"، هى حملة توعوية ميدانية كبرى، أطلقت فى 31 من مايو الماضى بمحافظة السويس، بهدف التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتشجيع المواطنين للذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية القريبة من منازلهم لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.