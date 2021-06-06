مروان محسن على قائمة اهتمامات الجونة الموسم المقبل

بدأ مسئولو نادي الجونة وضع قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الساحلي الموسم المقبل، بناءً على رغبة رضا شحاتة المدير الفني للفريق، وجاء مروان محسن مهاجم الأهلي على رأس اهتمامات الجونة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الجونة فى استعارة مروان محسن من الأهلي لمدة موسم بداية من الموسم المقبل، بعدما أبدى رضا شحاتة ثقته الكاملة فى قدرات اللاعب، الذى يفتقد للمشاركة مع الأهلي مؤخرا تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

واستغل نادي الجونة رغبة الأهلي فى تسويق مروان محسن على سبيل الإعارة، ليبدأ النادى الساحلى بشكل مبكر التفاوض لضم اللاعب لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة لضم مروان محسن، مهاجم الفريق، من أجل البت فيها وحسمها خلال ميركاتو الصيف الجارى.

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن تلقي مروان محسن عروضا من أندية محلية، أبرزها الجونة والإسماعيلي، غير أن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم اللاعب.

وينتظرالنادى الأهلي وصول عروض رسمية من أندية محلية وخارجية لحسم هذه العروض والبت فيها.

ولم يشارك مروان محسن بشكل منتظم فى مباريات الأهلي الماضية لأسباب فنية، فيما حظي الثنائي محمد شريف وصلاح محسن بفرصة المشاركة ونجحا فى إثبات جدارتها بقيادة هجوم المارد الأحمر، بعكس الحال مع مروان محسن الذى يواجه عدم توفيق فى الأهلي.