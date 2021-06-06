/634850/إيليوت-أتمنى-منافسة-صلاح-فهو-لاعب-ذكى-وهداف

كشف الإنجليزي هارفي إليوت، لاعب الفريق الإنجليزي ليفربول، والمعار حالياً لصفوف فريق بلاكبرن، عن مدي إعجابه بالفرعون المصري محمد صلاح، وعن قدرتة صلاح في تسجيل الأهداف، وقدرتة في التمركز في المواقع الصحيحة.

ويعد إليوت أصغر لاعب شارك فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عندما كان لاعبا فى صفوف فريق فولهام قبل الانتقال للريدز في صيف 2019.

ولعب إليوت صاحب الـ 18 عاما، معارا لفريق بلاكبرن روفرز في دوري الدرجة الأولى، وشارك في 43 مباراة مع الفريق، وسجل 7 أهداف، بالإضافة إلى صناعته 12 هدف.

وتحدث إليوت في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، "أتمني أن أكون مع الفريق الأول لليفربول، ليس هناك ما يمنع حتى السن الصغير لا يمنع ذلك، أنتم ترون لاعبين شبّان يتألقون مع الفرق الكبرى لذا لا ينبغي أن استخدم سني كعذر لعدم اللعب مع الفريق الاول، أريد ان ألعب وأظهر للناس أنهم يمكنهم الثقة بي ويمكنني اللعب مع هذا الفريق".

تصريحات هارفي إليوت عن صلاح

وتحدث إليوت عن محمد صلاح، "أريد منافسة محمد صلاح وساديو ماني، صلاح يسجل الأهداف، الكثير منها بالواقع إنه يفكر دومًا بالتسجيل والتواجد بالأماكن الصحيحة، يجب ان أتحلى بذلك، أعتقد أن التمريرات الحاسمة ستأتي لكن التركيز على التواجد بالأماكن الصحيحة والتسجيل وزيادة سرعتي".

وواصل إليوت قائلا، "أتفهم اني لست سريعًا للغاية لكن علي استخدام عقلي والتفكير أكثر لأكون خطوة للأمام عن البقية".