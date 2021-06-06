عبدالناصر زيدان في ضيافة دوت الخليج «صور»

حضر عبدالناصر زيدان الإعلامي الرياضي لمقر دوت الخليج للحديث عن أبرز المستجدات على الساحة الرياضية ، جاء ذلك في حضور الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس التحرير ، وعلى نصير رئيس قسم الرياضة .

يأتي هذا في ظل إستضافة موقع دوت الخليج للإعلامي عبدالناصر زيدان، في ندوة حوارية مميزة من أجل الحديث عن أخر التطورات على الساحة الرياضية ، أبرزها كواليس خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق .

وأنطلقت الندوة التي يستضيفها موقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل في إستديوهات موقع دوت الخليج للحديث عن كافة الأمور التي تخص الرياضة المصرية بشكل عام والكرة بشكل خاص.

ويتطرق عبدالناصر زيدان خلال لقائه مع على نصير، رئيس القسم الرياضي، الذير يدير الحوار، للحديث عن أسرار تكشف لأول مرة في أزمته مع رئيس الزمالك، وتفاصيل مبادرة الصلح التي ظهرت مؤخرا، وآخر تطورات القضايا المرفوعة من الجانبين.

دوت الخليج يستضيف عبدالناصر زيدان

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية ، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري ، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".

مسيرة عبدالناصر زيدان في التلفزيون المصري

الجدير بالذكر أن عبدالناصر زيدان بدأ مسيرته التليفزيونية عام 2010، من خلال تقديم برنامج "فراعين الكورة" على فضائية الفراعين.

قبل أن يشتهر بإهتمامه لدوري الدرجة الثانية أو دوري المظاليم كما يلقبونه وذلك من خلال تقديم برنامج "كورة بلدنا" على القناة الثالثة المصرية وكذلك الأمر من خلال برنامج إذاعي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.