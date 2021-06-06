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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: أصدرنا موقع إلكتروني متخصص فى الشأن الإفريقي لزيادة الروابط بين الشعوب «صور وفيديو»

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تحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، عن المجهود المبذول من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية، تجاه عدد من الدول الإفريقية.

ضياء رشوان يعلن إصدار كتاب تعريفي عن «مصر» موجه إلى أفريقيا

وقال الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:"  أصدرنا كتاب تعريفي عن «مصر» يتضمن كافة العناصر السياسية والرياضية والفنية المتعلقة بمصر، لترويجها فى أفريقيا لتقديم صورة شاملة وكاملة عن مصر".

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وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، حديثه قائلًا:" هذا الكتاب الذى يختص بمصر تم ترجمته إلى 14 لغة، وتم توزيعه فى عدد من الدول المجاورة".

ضياء رشوان يعلن إطلاق الهيئة لموقع إلكتروني معنى بالشأن الإفريقي

وأضاف الكاتب الصحفى، ضياء رشوان:" تم إطلاق موقع عن أفريقيا على بوابتنا الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات، ويرصد الرموز الأفريقية التاريخية، وسرد للأحداث التاريخية، ويجب أن يكون للرأى العام أهتمام به". 

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كما أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، واشار رشوان إلي الانشطة العديدة التي ساهمت فيها الهيئة، لاسيما في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجه نحو أفريقيا، ومن بينها إصدار سلسلة من كتب تربط مصر بأفريقيا بدأت بإصدار كتاب شامل عن "مصر في أفريقيا"، منوها إلي إصدار 24 كتاب عن 24 دولة أفريقية، يحتوي كل منها قسمين أولهما تعريف بالدولة والثاني علاقات مصر بهذه الدول، وصدرت باللغات الحية واللغات الافريقية.  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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