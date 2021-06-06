برلمانى عن إنشاء ميناء المكس : السيسى يبنى دولة مصرية جديدة

جدة - نرمين السيد - قال النائب السكندرى محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء ميناء المكس سيؤدى لجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، خصوصًا مع ظهور استكشافات نفطية جديدة، وتطوير مشروعات النفط والغاز المرتقبة، بجانب زيادة الشحن التجارى المحركً الأساسى للنمو العالمى، حيث تمثل تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط ٪25 من حركة المرور العالمية.





وأضاف حمزة أن التجارة والنقل العالميين هما جزء من سوق شديدة المنافسة، فإن جميع الموانئ بلا استثناء توجد فى الخطوط الأولى للمنافسة الدولية، وبالتالى فإن إنشاء ميناء المكس طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى سيؤدى إلى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل للشباب. وأشار حمزة إلى أن الرئيس السيسى يدرك جيدًا أهمية التوسع فى إنشاء الطرق والموانئ بمشروعات جديدة، فالأمس كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد ميناء السخنة والتوسعات التى تتم فيه، واليوم قرار جديد بإنشاء ميناء المكس، فالرئيس يعمل لصالح الأجيال القادمة ويعيد بناء مصر الجديدة ومصر ستصبح مركز لوجستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال اجتماعه، اليوم مع رئيس الوزراء ووزير النقل، بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس، بين مينائى الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة، وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

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