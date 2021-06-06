ضياء رشوان : 33 % من زيارات الرئيس السيسى الخارجية كانت لدول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رشوان خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بـ مجلس النواب برئاسة النائب المهندس شريف الجبلى، لمناقشة رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه إفريقيا، أن الهيئة تقوم بتغطية جميع الزيارات الرئاسية قبل وأثناء وبعد الانتهاء منها، من خلال تقارير موسعة ذات طابع تحليلى، ويتم توزيعها على كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية داخل مصر.

وأشار إلى أنه برصد الجانب الإفريقى سنجد أن وسائل الإعلام المصرية كانت تعتمد فى تغطيتها على تقارير الهيئة وهو أمر مهم لاسيما ومحاولة الهيئة العمل على التغطية المدققة.

وتابع: "أنه لم يحدث أى نوع من الملاحظات أو الشكاوى أو الاحتجاج بشأن التغطية الإعلامية المصرية، على غرار ما كان يحدث فى السابق من ملاحظات حول دقة ما ينشر".

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أنه منذ رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، تم إطلاق موقع خاص بإفريقيا بـ 9 لغات ويجدد يوميا، مشيرًا إلى الإقبال جيدا جدا على الموقع الإلكترونى لكننا نطمح أن يكون إحدى البوابات التى تسمح بالتفاعل مع أشقائنا الأفارقة.