اختتام الدورة التدريبية لـ125 مستشارا بالنيابة الإدارية بالوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، بحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدورة التدريبية المتخصصة لـ 125 من مستشارى الهيئة، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى.





وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن المستشار عصام المنشاوى تقدمر بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية على ما بذلته من جهد فى إطار تنظيم هذه الدورات مشيدًا بالدور البالغ الأهمية الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى فى كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفى الجهات والهيئات القضائية بصفة خاصة بما ينعكس على قدرات الأعضاء لمواكبة كافة التطورات فى مختلف المجالات، لاسيما أن جميع الدفعات التى سبق لها التدريب أشادوا جميعًا بمستوى التدريب و ما اكتسبوه من معلومات وخبرات فى شتى المجالات، موضحًا أن الأكاديمية تعد حاليًا من أهم مراكز فى التدريب فى الوطن العربى.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لما يوليه المستشار عصام المنشاوى، من الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، حيث أن الغرض من البرامج التدريبية هو مراعاة متطلبات العصر الحديث فى كافة المجالات وليس على الجانب الفنى فقط، وأن النيابة الإدارية كان لها السبق بين جميع الجهات الهيئات القضائية فى عقد دورة أو أكثر من الدورات التدريبية داخل الأكاديمية.

واضاف أن الدورة تأتى ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب.