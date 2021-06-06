وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن المستشار عصام المنشاوى تقدمر بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية على ما بذلته من جهد فى إطار تنظيم هذه الدورات مشيدًا بالدور البالغ الأهمية الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشرى فى كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفى الجهات والهيئات القضائية بصفة خاصة بما ينعكس على قدرات الأعضاء لمواكبة كافة التطورات فى مختلف المجالات، لاسيما أن جميع الدفعات التى سبق لها التدريب أشادوا جميعًا بمستوى التدريب و ما اكتسبوه من معلومات وخبرات فى شتى المجالات، موضحًا أن الأكاديمية تعد حاليًا من أهم مراكز فى التدريب فى الوطن العربى.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لما يوليه المستشار عصام المنشاوى، من الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لأعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، حيث أن الغرض من البرامج التدريبية هو مراعاة متطلبات العصر الحديث فى كافة المجالات وليس على الجانب الفنى فقط، وأن النيابة الإدارية كان لها السبق بين جميع الجهات الهيئات القضائية فى عقد دورة أو أكثر من الدورات التدريبية داخل الأكاديمية.
واضاف أن الدورة تأتى ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الإدارية، فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام الدورة التدريبية لـ125 مستشارا بالنيابة الإدارية بالوطنية للتدريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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