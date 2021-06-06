جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن قائمة المنقولات الزوجية إذا استخدمت فى موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هى أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هى متسقة مع الوسائل التى استحبها الشرع فى العقود بعامة، كاستحباب كتابة العقود.





وأضافت دار الإفتاء، أنه يستحب فى قائمة المنقولات الزوجية، أن تعامل معاملة العقود كاستحباب كتابة العقود، واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها فى الزمنِ الأول لا يشوش على مشروعيتها، لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة مِن السعى لضمان الحقوق، ورفع الـنزاع، فهى ليست البدعة المذمومة المنهى عنها، بل هى بدعة مستحسنةٌ ممدوحة، وعليه فلا حرج شرعا فى الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها. جاء ذلك فى فتوى اليوم الأحد، لدار الإفتاء المصرية حول بيان حكم الشرع فى قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التى سوف يحضرها أهل العروس .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: قائمة المنقولات أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.