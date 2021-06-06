فيديو.. معجزة الـ16 ساعة لفصل توأم بورندى الملتصق فى مصر

جدة - نرمين السيد - نجح مستشفى الدمرداش الجامعى، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، فى عملية فصل التوأم البورندى الملتصق.





وأجريت عملية فصل التؤام الملتصق مجانًا، مع تحمل جامعة عين شمس جميع نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

ويتناول الفيديو التالى معجزة الـ16 ساعة لفصل التوأم البورندى الملتصق:

وقال الدكتور أكرم عامر، استشارى التخدير، إنه كان أحد الفريق المشارك فى العملية، منوهًا إلى أن التحضير للعملية أخذ فترة طويلة، نظرا لصعوبة العملية.

يذكر أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عام كامل منذ استقبال التوأم وكان عمرهما 3 أشهر، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظرًا لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم فى مجال عمليات فصل التوائم.