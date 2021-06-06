زراعة النواب توافق على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.





وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان ويباشر اختصاصاته.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، إن مشروع القانون يأتى فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن ذلك بالطبع سيساعد فى رفع مرتبة القطن المصرى وتوحيد جهات المراقبة على إنتاجه وتطويره.

وجاء مشروع القانون فى 5 مواد بخلاف مادة النشر، حيثت تضمنت المواد حكمًا بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى مركز البحوث الزراعية "معهد بحوث القطن" على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق فى مباشرة كل الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.

كما تضمنت المواد حكمًا بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية، وفرضت المواد رسم حليج إضافى بواقع 10 جنيهات عن كل 50 ميلو جرام من القطن الشعر يتم حلوه من جميع الأصناف.