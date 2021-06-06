"تطوير العشوائيات": 318 مليار جنيه ميزانية خطة 2030 وهدفنا إرضاء المواطن

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مثلث ماسبيرو رمز لكل الحلول لأزمات العشوائيات، وتم وضع كل الحلول والسيناريوهات وكانت 5 اختيارات نابعة من المواطن وهو حق للشاغل والمالك.

وأضاف صديق، فى لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد مكان بلا حل خاصة أن السقف هو إرضاء الناس، متابعا أن تطوير العشوائيات ونقلها يختلف من منطقة لأخرى وهناك أولوية لشديدة الخطورة مع وضع راحة المواطن فى الأولوية ولكل حالة ومنطقة حلول لإرضاء المواطن.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مليون مواطن مستفيد من برامج تطوير المناطق العشوائية سواء بنقله إلى مكان آخر أو تأمين سكنه فى نفس مكانه، مشيرا إلى أن مشروع الأسمرات الذى تم تنفيذه فى عام ونصف هو خطة خمسية لإحدى الدول الراقية.

وأوضح أنه خلال شهرين سينتهى العمل فى مشروعات المساكن غير الآمنة وهناك مشروع حدائق أكتوبر ومشروع حلايب وشلاتين، فضلا عن مشروعات أخرى فى مختلف المحافظات لتصل فاتورة مشروعات غير الآمن إلى 40 مليار جنيه.

وأشار إلى ميزانية خطة 2030 لتطوير المناطق غير المخططة تصل إلى 318 مليار جنيه، وهناك تكليف رئاسى لتطوير عواصم المحافظات والمدن، متابعا "يتم حاليا إخلاء منطقة بطن البقرة بمصر القديمة ونقل الساكنين لمنازلهم الجديدة فى الأسمرات ومدينة معا".