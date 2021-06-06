رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سؤال "ماذا لو اختلفت الإجابات بين التابلت والبابل شيت؟" بامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه لجميع الطلاب الذين استلموا التابلت: يكون حل الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت، وعلى الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا" حتى يطمئن الطالب على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة فى الخوادم أو الكهرباء.
وتابع الوزير: رصد الإجابات على التابلت في نفس اللحظة يضمن وجود نسخة إضافية من إجابات الطالب، وتصحيح الكتروني إضافي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح، وفي حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب حسب الضوابط الاتية:
(١) إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.
(٢) أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين البشرية سيتم اعتماد إجابة التابلت.
(٣) ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها سوف يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: وضع الإجابة فى البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة إلزامي على الطالب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.