التعليم: وضع الإجابة فى البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة إلزامي على الطالب

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سؤال "ماذا لو اختلفت الإجابات بين التابلت والبابل شيت؟" بامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه لجميع الطلاب الذين استلموا التابلت: يكون حل الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت، وعلى الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا" حتى يطمئن الطالب على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة فى الخوادم أو الكهرباء.

وتابع الوزير: رصد الإجابات على التابلت في نفس اللحظة يضمن وجود نسخة إضافية من إجابات الطالب، وتصحيح الكتروني إضافي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح، وفي حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب حسب الضوابط الاتية:

(١) إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.

(٢) أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين البشرية سيتم اعتماد إجابة التابلت.

(٣) ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها سوف يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.