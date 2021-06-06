/634853/عبدالناصر-زيدان--خالد-الغندور-مريض-نفسي-وذليل-لذلك-هو-يرفض-التصالح

قال عبدالناصر زيدان :" خالد الغندور حزين بسبب التصالح لانه مكسور وذليل ولم يخرج من الباب الكبير ، وقام بنشر فيديو بمرض نفسي ظن أنني أقصد افراد أو اشخاص داخل الزمالك ، لكني أقصد الملفات ، ما الذي يخصنى بمبلغ 3 مليون ".

وتابع : " خالد الغندور يقبض فيظن ان الجميع يقبض مثله ، لذلك أنا لن أرد عليه، لكن الفيديو اللي خرج به على الفيس بوك فهو مريض واتمنى أن يتم شفاؤه".

عبدالناصر زيدان في ضيافة دوت الخليج «صور»

وحضر عبدالناصر زيدان الإعلامي الرياضي لمقر دوت الخليج للحديث عن أبرز المستجدات على الساحة الرياضية ، جاء ذلك في حضور الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس التحرير ، وعلى نصير رئيس قسم الرياضة .

يأتي هذا في ظل إستضافة موقع دوت الخليج للإعلامي عبدالناصر زيدان، في ندوة حوارية مميزة من أجل الحديث عن أخر التطورات على الساحة الرياضية، أبرزها كواليس خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وأنطلقت الندوة التي يستضيفها موقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد في إستديوهات موقع دوت الخليج للحديث عن كافة الأمور التي تخص الرياضة المصرية بشكل عام والكرة بشكل خاص.

ويتطرق عبدالناصر زيدان خلال لقائه مع على نصير، رئيس القسم الرياضي، الذير يدير الحوار، للحديث عن أسرار تكشف لأول مرة في أزمته مع رئيس الزمالك، وتفاصيل مبادرة الصلح التي ظهرت مؤخرا، وآخر تطورات القضايا المرفوعة من الجانبين.

دوت الخليج

دوت الخليج يستضيف عبدالناصر زيدان يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".

عبد الناصر زيدان

مسيرة عبدالناصر زيدان في التلفزيون المصري الجدير بالذكر أن عبدالناصر زيدان بدأ مسيرته التليفزيونية عام 2010، من خلال تقديم برنامج "فراعين الكورة" على فضائية الفراعين.

كورة بلدنا

قبل أن يشتهر بإهتمامه لدوري الدرجة الثانية أو دوري المظاليم كما يلقبونه، وذلك من خلال تقديم برنامج "كورة بلدنا" على القناة الثالثة المصرية وكذلك الأمر من خلال برنامج إذاعي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.