/634854/الاتحاد-يقسو-علي-الأهلى-فى-نصف-نهائي-دوري-المحترفين-للسلة

انتهت مباراة فريق السلة للنادي الأهلي، والاتحاد السكندري، بنتيجة 71 مقابل 58 لصالح الفريق السكندري، فى أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة، وتقام المباراة بنظام Best Of 5 ، ويشهد علي اللقاء صالة برج العرب.

تقدم فريق الاتحاد فيالفترة الأولي من المباراة، علي فريق القلعة البيضاء بنتيجة 17 مقابل 13، وشهدت علي إستحواذ كامل من الفريق السكندري.

واصل الفريق السكندري السيطرة علي المباراة، وتقدمة علي الأهلي في الفترة الثانية، بنتيجة 33 مقابل 27، في حين انتهت الفترة الثالثة من المباراة بنتيجة 49 مقابل 41 لفريق الاتحاد السكندري.

حسمت الجولة الرابعة والأخيرة من المباراة بين الفريقين، نتيجة أحداث اللقاء بنتيجة 71 مقابل 58 لصالح الفريق السكندري علي حساب الأهلي.

مران الأهلي قبل لقاء الاتحاد

شهد المران الأخير لـ«رجال سلة الأهلي» تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز.

وطلب ماريو بالما، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز خلال المباراة.

جدول الأهلي في الدوري الممتاز

الأهلى ضد بيراميدز يوم الخميس 1 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد السلام بالجولة 27 للدوري

سموحة ضد الأهلى يوم الاحد 4 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للدوري

جميع مباريات الأهلي في الدوري

المقاولون العرب ضد الاهلى يوم الخميس 8 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد بتروسبورت "مباراة مؤجلة"

مصر المقاصة ضد الأهلى يوم الاحد 11 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 5 عصراً على استاد الجيش بالسويس "مباراة مؤجلة"

الأهلى ضد البنك الأهلى يوم الخميس 22 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءاً على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

الإنتاج الحربى ضد الأهلى يوم الاحد 25 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"