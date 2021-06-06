/634855/عبدالناصر-زيدان--أنا-من--ضمن-ثلاثي-فقط-أخذوا-أحكام-قضائية-ضد-مرتضى-منصور

وتابع عبدالناصر زيدان :" لا يوجد لدي خطوط حمراء في التعامل مع أي أحد ، والحمد الله دائما منتصر في جميع القضايا التي تخص المحاكم ".

وواصل: " أنا الوحيد أو ضمن ثلاثة التي أستطاعت فقط الحصول على أحكام ضد مرتضى منصور بالإضافة لهاني العتال و ممدوح عباس".

عبدالناصر زيدان : خالد الغندور مريض نفسي وذليل لذلك هو يرفض التصالح

واستكمل: " الدعوة للتسامح تحتاج بطولة كبيرة للغاية وهذا تبرير لمصالحتي مع مرتضى منصور ، على الرغم من الأقاويل التي تخرج بأنني مغصوب علىى ذلك أو غيره ".

وتابع: "جلست مع نفسي في رمضان ، وعملت تغطية جبارة في تغطية الإنتخابات على مستوى الجمهورية ويكفيني شرف شهادة الاستاذ عمرو الديب رئيس تحرير دوت الخليج ".

دوت الخليج

دوت الخليج يستضيف عبدالناصر زيدان يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".

عبد الناصر زيدان

مسيرة عبدالناصر زيدان في التلفزيون المصري الجدير بالذكر أن عبدالناصر زيدان بدأ مسيرته التليفزيونية عام 2010، من خلال تقديم برنامج "فراعين الكورة" على فضائية الفراعين.

كورة بلدنا

قبل أن يشتهر بإهتمامه لدوري الدرجة الثانية أو دوري المظاليم كما يلقبونه، وذلك من خلال تقديم برنامج "كورة بلدنا" على القناة الثالثة المصرية وكذلك الأمر من خلال برنامج إذاعي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.