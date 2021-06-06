/634857/الظروف-تحكم-لأحمد-مجاهد-بفترة-ثانية-تفاصيل
كشف مصدر من داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، واللجنه الثلاثية التى تدير الاتحاد، ان مصير انتخابات الجبلاية القادمة يواجه المجهول.
وشدد المصدر على ان كل الظروف تسير فى طريق، أن اللجنه الثلاثيه برئاسة أحمد مجاهد، سيتم المد لها لفترة أخرى، بسبب مد فترة نهاية الدوري المصري لنهاية أغسطس القادم.
وأضاف المصدر : ننتظر صدور قرار بالمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فى اى وقت في الفترة القادمة.
وارجع المصدر هذا الامر الى استحالة اقامة الانتخابات، فى ظل عدم انتهاء بطولة الدورى العام وكأس مصر.
موعد انتهاء مسئولية اللجنة الثلاثية
واستطرد : مدة اللجنه الحالية تنتهى فى 29 يوليو القادم، وستكون الدورة الاوليمبيه مقامة فى هذا التوقيت، فكيف تجرى الانتخابات.
واتم : لابد من انتظار نهاية المسابقات المحلية، لمعرفة تصنيف اندية الدوري الممتاز للمشاركة فى الجمعية العمومية.
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