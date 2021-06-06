صور.. العدل تعقد أول مؤتمر عن القانون الدولى الإنسانى بحقوق المنيا

جدة - نرمين السيد - وأظهر طلاب كلية الحقوق تنافسية علمية أبهرت الحضور، بدأت بتقديم رائع ومتميز للطلبة ياسمين هشام أبو اليزيد التى أعطت انطباع عن التفوق لطلاب هذه الكلية، ثم رسالة طلاب كلية الحقوق عن سد النهضة والتى قدمها الطلاب بـ 4 لغات:" للعربية مصطفى توفيق، والإنجليزية نورهان عبدالجواد، والفرنسية عبدالحميد رضا والألمانية رانيا سالم"، وقدم الطالب عبدالرحمن بدر أنشودة للشهداء نالت إعجاب الحضور.

كما تضمنت الندوة التعريف بالقانون الدولى الإنسانى ونشأته وتطوره وجذوره التى ترجع إلى الدولة الفرعونية والحضارات التاريخية القديمة وأصوله فى جميع الأديان السماوية ودوره فى تنظيم الأعمال القتالية والمبادئ الإنسانية أثناء الحرب وشرح مبادئه التى تقوم على "الإنسانية والضرورة العسكرية والتميز والتناسب".

وناقشت الندوة نطاق تطبيق قواعد القانون الدولى الإنسانى، وأهدافه، والمسئولية القانونية على مخالفة أحكامه، والفرق بينه وبين القانون الدولى لحقوق الإنسان، كما تم التطرق إلى مؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلاقاتهم الوطيدة بالقانون الدولى الإنسانى ودورهما فى تنفيذه عن طريق مشاركتهما فى تقديم الخدمات الإغاثية وقت الحرب ووقت السلام.

وقالت المستشارة أمل عمار، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة، إن وزير العدل يقدم كل الدعم لطلاب الجامعات المصرية وكليات الحقوق بشأن تدريبهم وثقل مهاراتهم وتثقيفهم فيما يخص القانون الدولى الإنسانى، ووصفت القاضية طلاب حقوق المنيا بأنهم نموذج لما يجب أن يكون عليه دارس القانون.

حضر المؤتمر المستشارة أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأمين العام للجنة القومية بالقانون الدولى الإنسانى، والدكتورحسن سند عميد كلية الحقوق أستاذ القانون الدولى العام، والمستشار أحمد السيد على الأدهم، والمستشار محمد محمود بيومى عضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضو الأمانة الفنية للجنة القومية لقانون الدولى الإنسانى، وعلى حسن البدراوى المستشار القانونى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدكتورة سلمى عبدالعزيز مدير إدارة التقصى وإعادة الروابط العائلية وممثل جمعية الهلال الأحمر المصرى، والدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون الجنائى بالكلية.