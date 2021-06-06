جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب بشأن إيقاف البث الفضائى للقنوات الإقليمية بداية من القناة الثالثة وحتى القناة الثامنة والاكتفاء بالبث الأرضى، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب عاطف ناصر وبحضور لفيف من الأعضاء والمسئولين فى قطاع التليفزيون.





وقالت نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون فى ماسبيرو، إن القنوات الإقليمية نافذة هامة لبعض القطاعات الجغرافية وأن فكرة الاكتفاء بالبث الأرضى يستهدف التطوير ويرفع شعار "لا ضرر ولا ضرار فلا مساس بالعاملين بهذا القطاع وأن المخصصات المالية التى ستتوفر سيتم استخدامها فى التطوير". بدوره، أعلن عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشأت الديهى، تأييد الاقتراح، قائلا: "الحاجة ملحة للقنوات الإقليمية ويمكن الاكتفاء بالبث الأرضى فقط ووقف البث الفضائى والاستفادة بالمبالغ المالية المتوفرة من ذلك فى التطوير والذى يحتاج إلى رأس المال". وأكد أنه لا مساس بالعاملين بالقنوات الإقليمية وأنها ستقوم بدورها. من جانبه، وافق نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على هذا الاقتراح، موضحا أنه يأتى فى توقيته السليم وأن رئيس لجنة الثقافة والإعلام الدكتورة درية شرف الدين تدعمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتراحات النواب توافق على إيقاف البث الفضائى للقنوات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.