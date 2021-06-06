طلب إحاطة بشأن إهمال المتحف الأتونى بالمنيا

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جدة - نرمين السيد - وتضمن طلب الإحاطة موضوع الإهمال الواقع والمتعمد على المتحف الأتونى بمحافظة المنيا، هذا الصرح العظيم المقام على ضفاف النيل والمتميز بموقعه دون باقى المتاحف، والذى تم إنشائه عام 2013 بالمشاركة مع الشركة الألمانية ولم يستكمل حتى الآن.
وأكد الطلب أن المتحف سينقل المحافظة نقله كبيرة تنموية وحضارية تلك النهضة التى ينادى ويسعى لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما تقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة، بشأن قرية أبوفليو بمحافظة المنيا، مؤكدة أن القرية يقطن بها 25 ألف نسمة وتعانى من عدم وجود صرف صحى مما يترتب عليه عدم وجود الخدمات الأخرى مثل الغاز والمياه، مما يسبب أزمات كثيرة لأهل القرية.
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