وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبدالله عزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب الأسبق

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير الأوقاف، بصرف مساعدة مالية لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه، مع سرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية.

وقال الوزير: "أسال الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم فى خدمة الدعوة والقرآن الكريم، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خير، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى، اليوم الأحد، الشيخ عبدالله عزب، إمام مسجد السيدة زينب رضى الله عنها السابق، إثر حادث أليم عن عمر يناهز 36 عاما.