بعد إعلان النواب زيادة استخدامها فى الانتحار.. توصيات مهمة بشأن «حبة الغلة»

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات المهمة لمواجهة استخدام الأقراص فى تخزين الغلال.





وأكدت اللجنة فى توصياتها على تفعيل الضوابط التى اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة فى تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التى تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

جاء ذلك اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نبيل عسكر، وسحر معتوق، وبلال النحال، بشأن عدم حظر بيع حبة الغلة السامة المستخدمة كمبيد حشرى لحفظ الغلال، وسوء استغلاها مما يؤدى للتسبب فى وفاه الكثير من المواطنين.

كما أوصت بإفادة اللجنة ببيان من وزارة الصحة والطب الشرعى بوزارة العدل، عن الحالات التى توفيت بسبب استخدام تلك الأقراص، وبيان من وزارة الزراعة عن الكميات التى تم ضبطها من الأقراص بالمخالفة للضوابط.

وأوصت اللجنة أيضا، بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وكذلك أوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب من خطورة استخدامها لاسيما وأن الانتحار أمر محرم شرعًا، كما أوصت جهات الدولة المختلفة بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الانتحار.

من جانبه، طالب النائب بلال النحال، بسرعة الوصول إلى حل جذرى بشأن تداول تلك الأقراص فى المحال بالبحيرة، والتى تعد أحد أسباب انتشار حالات الانتحار فى محافظة البحيرة نظرا لأنها وسيلة سهلة للانتحار، أوضح الدكتور عادل دياب، مراقب عام الأغذية بوزراة الصحة، بأن لدينا تشريعات تمنع وجود أى مبيدات زراعية فى محلات الأغذية خصوصًا "أقراص الغلة"، وأن ما يتعلق بوزارة الصحة فى ذلك الموضوع هو محلات الأغذية فقط، وأما محلات بيع المبيدات تابعة لرقابة وزارة الزراعة.

وذكر الدكتور مصطفى عبد الستار، أمين لجنة المبيدات فى وزارة الزراعة، أن تلك الأقراص يتم استيرادها من الخارج، ولابديل لها مناسب فى تخزين الغلال، مؤكدًا على وجود عدد من الضوابط لاستخدامها وتداولها.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلًا :" إن وقف استيراد تلك الأقراص لن يحل الأزمة، لاسيما وأنه لابديل لها كما ذكر ممثل وزارة الزراعة، كما أنه لن يمنع من يريد الانتحار، اللى عاوز ينتحر هينتحر، ممكن يطلع يرمى نفسه من الدور العاشر"، وأكد على أهمية البحث عن الأسباب الحقيقية التى تدفع الشباب للانتحار.