رئيس الوزراء يتابع موقف الموظفين لانتقال المرشحين للعاصمة الإدارية 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحزم البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يتضمن فقط نقل الوزارات والجهات الأخرى من مقارها الحالي، بل يشمل نقلة نوعية في أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ومن خلال موظفين لديهم المهارات المؤهلة للتعامل مع هذه التطبيقات، من خلال التدريب عليها.

وخلال اللقاء، أطلع رئيس الوزراء على مستجدات العمل فيما يخص الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا بشأن المنتدبين، حيث تعرف على أعداد الموظفين الذين تقدموا للتسجيل على الموقع، والتي بلغت 1176 موظفًا منهم 515 من الذكور بنسبة 44%، و661 من الإناث بنسبة تبلغ 55%.

وقال الدكتور صالح الشيخ: بلغ عدد المسجلين على موقع المنتدبين ممن تجاوز السنوات الأربع 343، بنسبة تقدر بـ 29% من إجمالي المسجلين بالقاعدة حتى الآن، بينما بلغ عدد المسجلين بالقاعدة من المنتدبين للسنة الرابعة والذين لم تنتهِ السنة الرابعة لهم بعد 534 بنسبة 45%، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال اللقاء، موقف الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجاوز إجمالي عدد المرشحين حتى الآن ٤٠ ألف موظف، مشيرا إلى أنه تم تحديث الملفات الوظيفية لعدد 36770؛ أي بنسبة بلغت نحو 88،8%، وقال إنه جار استكمال تحديث الملفات الوظيفية لبقية المرشحين للانتقال.

وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الجديدة، أشار رئيس الجهاز إلى أن عدد المتدربين على حزمة برامج أساسيات الوظيفة العامة، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بلغ نحو 25189 موظفًا، بينما بلغ عدد المتدربين في برامج رفع كفاءة التعامل مع الحاسب الآلي، الذي تنفذه وزارة الاتصالات 30731 موظفا، في حين بلغ عدد المستفيدين من حزمة برامج الجدارات 18101 موظف حتى الآن، حيث يتم التدريب على جدارات فاعلية الاتصال، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والثقة بالنفس، والدافعية للإنجاز والانفتاح على الخبرة وغيرها من برامج الجدارات.

وفي الوقت نفسه، نوّه الدكتور صالح الشيخ إلى أن الجهاز بدأ، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في تنفيذ البرامج التخصصية؛ حيث يتم حاليًا تنفيذ برنامج مهارات المراسم والعلاقات العامة بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية؛ حيث تم حتى الآن تدريب 628 موظفا من العاملين بإدارات المراسم والعلاقات العامة بمختلف الجهات المنتقلة، كما تم تدريب 600 من العاملين بالإدارات المالية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وجار تنفيذ بقية البرامج التخصصية.

كما بدأت إدارة النظم التابعة للقوات المسلحة في تدريب المرشحين للانتقال على التطبيقات، التي ستستخدم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ ما تم إنجازه بشأن إنشاء وحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، لافتا إلى أنه تم إنشاء هذه الإدارة في 189 جهة حكومية حتى الآن، وجار استكمال باقي الجهات.