الموعد المتوقع لعيد الأضحى حسب معهد البحوث الفلكية….. 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الموعد المتوقع لعيد الأضحى ، هو أحدث ما أعلن عنه معهد البحوث الفلكية الوطني; كما بين الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الطريقة التي يتم بها تحديد موعد العيد; جدير بالذكر أيضا، أن المسئولين في وزارة الصحة، ما زالوا مستمرين في التأكيد، على ضرورة الاستمرار في الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، في أيام الأعياد، وعدم التهاون، في وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف، موعد عيد الأضحى 2021، هذا الذي سيكون موحدا بجميع الدول العربية والإسلامية، وذلك لأنه مرتبط بشهر ذي الحجة، وكذلك موسم الحج.

الموعد المتوقع لعيد الأضحى 2021:

من المتوقع أن يوافق، العاشر من ذي الحجة للعام 1442 هجريا، هذا الموافق الثلاثاء الموافق 20 يوليو ميلاديا، موعد عيد الأضحى 2021، على أن تكون وقفة عيد الأضحى للعام 2021، يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يوليو، الموافق التاسع من ذي الحجة 1442، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، التي قام بها المعهد، وأوضح الدكتور محمد غريب، أنه يتم تحديد موعد عيد الأضحى، اعتمادا على أول أيام شهر ذي الحجة، مؤكدا أن أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1442 هجريا، سيوافق الأحد، الحادي عشر من شهر يوليو.

الإجراءات الاحترازية في عيد الأضحى 2021:

جدير بالذكر أنه ومن بعد الإعلان، عن الموعد المتوقع لعيد الأضحى، قامت الدكتورة وجيدة أنور، العضوة باللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، بالتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون أثناء فترات الأعياد، تلك المعروف عنها زيادة الزيارات العائلية، والتجمعات الأسرية، مؤكدة بأن هذا مرفوض، في ظل ما يمر به العالم أجمع، من انتشار الوباء الفيروسي، مؤكدة على ضرورة الاحتياط، وعدم والتهاون، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، والاستخدام المستمر للماء والصابون، وكذلك الكحول، متمنية أن يأتي عيد الأضحى في العام القادم، في ظروف أفضل، خاصة مع بدء حصول الكثيرين، على اللقاح مما يحمل الأمل، في القضاء على هذا الوباء.