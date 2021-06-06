رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: نُصدر تقرير نصف سنوى عن نشاط الرئيس وطبعنا ٧٠٠ ألف نسخة من الدستور «صور»

/634858/رئيس-الهيئة-العامة-للاستعلامات-نصدر-تقرير-نصف-سنوى-عن-نشاط-الرئيس-وطبعنا-٧٠٠-ألف-نسخة-من-الدستور-صور

تحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، فى لجنة الشؤون الأفريقية، برئاسة النائب شريف الجبلى، عن دور الهيئة العامة للاستعلامات فى أفريقيا.

وقال الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الهيئة العامة تُصدر تقرير نصف سنوى عن نشاط الرئيس كل 6 شهور، كما يتم طبع ٧٠٠ ألف نسخة من الدستور المصرى بـ ٣ لغات.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يؤكد على أهمية وجود كيان دائم متخصص فى الشأن الأفريقي

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أهمية وجود كيان دائم مًتخصص في الشؤون الافريقية، يضم كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

اجتماع اللجنة الأفريقية

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس شريف الجبلي، لمناقشة رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وقال رشوان، إن الهيئة العامة للاستعلامات تمتلك حاليا نحو 9 مكاتب علي مستوي العالم، ثلث هذه المكاتب في أفريقيا، منهم مكتبان في أفريقيا غير العربية، فضلا عن وجود إدارة عامة لإعلام أفريقيا داخل الهيئة ويتفرع عنها إدارات أكثر تخصصية، لافتا إلي الرغبة في التوسع كهيئة لتمثيلها الخارجي بأفريقيا وأماكن أخري بالدول ذات حساسية خاصة.

واشار رشوان إلي الانشطة العديدة التي ساهمت فيها الهيئة، لاسيما في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجه نحو أفريقيا، ومن بينها إصدار سلسلة من كتب تربط مصر بأفريقيا بدأت بإصدار كتاب شامل عن "مصر في أفريقيا"، منوها إلي إصدار 24 كتاب عن 24 دولة أفريقية، يحتوي كل منها قسمين أولهما تعريف بالدولة والثاني علاقات مصر بهذه الدول، وصدرت باللغات الحية واللغات الافريقية.

وأضاف رشوان، أنه تم توزيع هذه الكتب عبر مكاتبنا في الخارج، وكذا وزارة الخارجية علي السفارات الأفريقية، وكان لها وظيفه ذات طابع سياسي ودبلوماسي، حيث أكدت الاهتمام المصري بالعمق الافريقي، مشيرا إلي ردود الفعل الإيجابية والاستحسان التي لاقته هذه الكتب من الدبلوماسيين والمسئولين الافارقة.

وأشار ضياء رشوان، إلي إصدار الهيئة كتاب جيب بعنوان "مصر" يحتوى على قاعدة بيانات موجزة ومدققة عن الماضي والحاضر والمستقبل، وهو كتاب تعريفي بمصر تمت طباعته بعدد (14) لغة، وتم وضعه من قبل الخبراء بالهيئة، وتم توزيعه خلال كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، علي جميع الوفود بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، كما تم إرساله لوزارة الخارجية ومكاتبنا بالخارج.