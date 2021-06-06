/634861/وقف-بث-قنوات-التليفزيون-ونواب-البرلمان-يؤيدون

وافقت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس النواب برئاسة عاطف ناصر على اقتراح النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بداية من القناة الثالثة وحتى القناة الثامنة والاكتفاء بالبث الأرضي.

وقالت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون في ماسبيرو " القنوات الإقليمية نافذة هامة لبعض القطاعات الجغرافية و ان فكرة الاكتفاء بالبث الأرضي يستهدف التطوير و يرفع شعار " لا ضرر ولا ضرار فلا مساس بالعاملين بهذا القطاع وان المخصصات المالية التي ستتوفر سيتم استخدامها في التطوير " .

وقف بث قنوات التليفزيون

وأيد الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاقتراح قائلا :"الحاجة ليت ملحة للقنوات الإقليمية و يمكن الاكتفاء بالبث الأرضي فقط مع وقف البث الفضائي و الاستفادة بالمبالغ المالية المتوفرة من ذلك في التطوير و الذي يحتاج الي رأس المال موضحا " انه لا مساس بالعاملين بالقنوات الإقليمية و انها ستقوم بدورها و أضاف الديهي " عندما راجعت تجارب دول في العالم وجدت انها تهتم بالقنوات المحلية و التي تكون لسان حال المواطنين في المحافظات

و قالت مايسة كامل رئيس القطاع الهندسي بالهيئة الوطنية للإعلام " أن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية والاكتفاء بالبث الأرضي يوفر ما يقرب من مليون و 400 الف دولار سنويا يمكن استخدامهم في التطوير مشيرة الي ان هذا لن يؤثر على المشاهدة حيث ان البث الأرضي يتمتع بجودة " .

و ايد نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الاقتراح موضحا انه يأتي في توقيته السليم و ان رئيس لجنة الثقافة و الاعلام درية شرف الدين تدعمه

وأيد النائب محمود بدر الاقتراح قائلا " يوفر رأس المال و لن يمس بحقوق العاملين و ان القنوات مستمرة ولا مساس بالعاملين بها " .