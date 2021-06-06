/634862/إنجاز-جديد-لمصر-وزير-الرياضة-يشهد-ختام-بطولة-كأس-العالم-للجمباز-الفني

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، بحضور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصري للجمباز، وعلى زعتر رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز.

حيث شهدت الأيام الماضية منافسات ساخنة بين جميع المنتخبات للوقوف على منصات التتويج في تلك البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى داخل قارة إفريقيا، وتم اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي، وذلك لقدرتها العالية في استضافة الأحداث العالمية في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

استطاعت مصر حصد اربع ميداليات ذهبيتين وميداليتين برونزية، حصدت نانسي طمان علي الميدالية الذهبية، على زهران الميدالية الذهبية، وبرونزية زينة ابراهيم ومندي محمد.

عدد مشاركي البطولة

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعبا ولاعبة من 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت في النهاية إلى حصول نانسي طمان وعلى زهران على الميداليات الذهبية امس.

وتمتلك مصر فرصة كبيرة اليوم لزيادة غلتها من الميداليات ونال التظيم إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة في البطولة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها اللجنة المنظمة، حيث خضعت كافة الوفود واللجان المشتركة في تلك البطولة، لنظام الفقاعة الطبية للحفاظ على الكل من الإصابة بفيروس كورونا، كما أشاد مسئولو الستة عشر دولة الذين شاركوا في البطولة بحسن الاستقبال والضيافة من الدولة المصرية والاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين.