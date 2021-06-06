/634863/محمد-إسماعيل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-ضم-أرصدة-الحزب-الوطني-والحرية-والعدالة-للخزانة-العامة

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة مقدم إلى رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن عدم ضم الأرصدة النقدية لكلًا من الحزب الوطني الديموقراطي وحزب الحرية والعدالة المنحل إلى الخزانة العامة للدولة.

محمد إسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بشأن أموال الحزب الوطني والحرية والعدالة

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، فى نص طلب الإحاطة:" استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة اتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن استمرار بقاء مبالغ جملتها نحو 83.862 مليون جنيه بحساب الحزب الوطني تمثل قيمة الأرصدة النقدية التى آلت إلى وزارة المالية وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة.

وأيضًا:" بقاء مبالغ جملتها نحو 1.8 مليون جنيه لحساب حزب الحرية والعدالة تمثل قيمة الأرصدة النقدية التى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة من حزب الحرية والعدالة.

النائب محمد إسماعيل يطالب بتحديد موعد لحضور الوزير

وطالب عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، محمد إسماعيل، تحديد موعد لحضور السيد الوزير لمناقشة طلب الإحاطة بلجنة الخطة والموازنة وبحث حلول جذرية لمراجعة ضم الأرصدة النقدية لكلًا من الحزب الوطني الديموقراطي وحزب الحرية والعدالة المنحل إلى الخزانة العامة للدولة.