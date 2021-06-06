/634864/كارتيرون-يرد-علي-أنباء-هروبه-من-الزمالك-ماذا-قال

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للفريق، الأخبار التى تتداول عن رغبته فى الرحيل عن تدريب نادى الزمالك كما يُشيع البعض، وبالأخص بعد سفرة إلي بلادة في فترة الراحة التي لفريق القلعة البيضاء في الأيام الماضية، في فترة توقف الدوري..

وفى تصريحات صحفية له قال : سعيد بالتواجد فى نادى الزمالك، وطبيعى ان ياتى لى عروض. واوضح : بالفعل تلقيت 3 عروض من اندية خليجيه، خلال الفترة الاخيرة، ورفضتها من اجل البقاء فى الزمالك. وواصل : شيء طبيعى ان ياتى لاى مدرب عروض، ولكنى رفضتها من اجل الزمالك، رغم انها 4 اضعاف ما اتقضاه من الزمالك حالياً. واتم : وجودى فى الزمالك هو تحدى خاص بالنسبة لى، لتحقيق البطولات، لاسعاد الجماهير ومصالحتها، لانى اعلم ان البعض غاضب منى بسبب طريقة رحيلى فى ولايتى الاولى.

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