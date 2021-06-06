/634856/قوى-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-النائبة-مرثا-محروس-بشأن-عدم-استكمال-مسابقة-الشهر-العقارى

ناقشت النائبة مرثا محروس،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة الخاص بإعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري الصادر في يناير ٢٠١٦، والغير معلن نتيجتها إلى الآن، وذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد و بحضور ممثلي وزارة العدل المسئولة عن المسابقة.

قوى النواب تناقش طلب الإحاطة الخاص بالنائبة مرثا محروس

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، كل تفاصيل المسابقة حيث تقدم لها حوالي ١٤٠ الف شاب وشابة للحصول على إحدى الوظائف المدرجة في المسابقة والتي يتراوح عددها ١٦٧٨ فرصة عمل دون إقرار مصير هؤلاء المتقدمين رغم عمل امتحانات شفوية وتحريرية لاستكمال التوظيف ولكن توقفت إجراءات المسابقة إلى الآن دون إعلان رسمي عن سبب التوقف أو إعلان النتيجة بالرفض أو القبول مما دفع الشباب المتقدمين المطالبة بحقهم في تحديد مصير هذه المسابقة.

وأشارت عضو مجلس النواب، مرثا محروس فى حديثها إلى عدد من القرارات المتعلقة بطلب الإحاطة المقدم من جانبها، حيث قررت التالى:-

١- تقوم وزارة المالية بمخاطبة اللجنة المختصة بخطاب توضيحي عن مصير مبالغ رسوم تقديم الطلبات والمقدرة ب ٢٥ جنيه للفرد، وتوضيح هل تم ادراجهم للخزانة العامة للدولة أم لا.

٢- مطالبة وزارة العدل بإرسال رد رسمي للجنة بأسباب عدم استكمال المسابقة.

٣- يناقش ماجاء من وزارة المالية ووزارة العدل في لجنة قادمة للإعلان عن مصير هذه المسابقة والوقوف على الأسباب الكاملة لعدم الاستكمال.