/634865/عبد-الناصر-زيدان-النائب-علاء-عابد-إضافة-يحتاجها-الزمالك-ولو-خاض-الإنتخابات-سيكتسح

أكد عبدالناصر زيدان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن النائب علاء عابد ، عضو مجلس النواب والنائب الأول للبرلمان العربي ، يقود جبهة محتملة في انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذي يعد قوة عظمى للقلعة البيضاء حال إٌقتناعه بخوض سباق انتخابات النادي نظرا لما يمتلكه من قوى سياسية وفكرية تؤهلة لقيادة سفينة ميت عقبة.

وقال زيدان خلال ندوة خاصة لـ دوت الخليج : " أرى من بعيد أن هناك جبهة يتم تشكليها في النادي وستكون تلك الجبهة هي الأقوى في الإنتخابات وستكون الجبهة بقيادة النائب علاء عابد ، وسينقل الزمالك نقلة تاريخية في حال تأكد ترشحه لأنه رجل يعرف كيف تدار الأمور ".

عبد الناصر زيدان: النائب علاء عابد يقود تشكيل جبهة لخوض انتخابات الزمالك

وتابع عبدالناصر زيدان: " علاء عابد أسم مهم للغاية في نادي الزمالك ، ويستطيع النهوض بالنادي الأبيض لأنه يمتلك قوى ومنصب يمكنه من فعل ذلك الأمر، نظرا لما يمتلكه من قيادة سياسية حكيمة ، لكن يتبقى فقط إقناعه بإتخاذ الخطوة النهائية".

يأتي هذا في ظل إستضافة موقع دوت الخليج للإعلامي عبدالناصر زيدان، في ندوة حوارية مميزة من أجل الحديث عن أخر التطورات على الساحة الرياضية ، أبرزها كواليس خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق .

وأنطلقت الندوة التي يستضيفها موقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل في إستديوهات موقع دوت الخليج للحديث عن كافة الأمور التي تخص الرياضة المصرية بشكل عام والكرة بشكل خاص.

ويتطرق عبدالناصر زيدان خلال لقائه مع على نصير، رئيس القسم الرياضي، الذير يدير الحوار، للحديث عن أسرار تكشف لأول مرة في أزمته مع رئيس الزمالك، وتفاصيل مبادرة الصلح التي ظهرت مؤخرا، وآخر تطورات القضايا المرفوعة من الجانبين.

دوت الخليج يستضيف عبدالناصر زيدان

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية ، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري ، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".