وزيرة البيئة تلوث الهواء فى القاهرة يكلف الدولة 47 مليار جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنويًا، وهذا يعنى أن زيادة التلوث يزيد من الأعباء المالية على الدولة، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال الندوة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "البيئة وأثرها على الاقتصاد" بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الحزب.

وتابعت فؤاد خلال كلمتها بالندوة اليوم : "التلوث البيئى الناتج عن الاستثمار يكلف الدولة مبالغ باهظة نتيجة التدهور البيئى وضرورة إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا جاء مفهوم مراعاة الملف البيئى فى المشروعات الاستثمارية".

وأكدت وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية كانت حريصة، ووجهت بضرورة وضع ملف البيئة ضمن الملفات التى تحظى بأولويات الدولة والتى تعمل عليها بكثافة، وبالفعل كان لهذه التوجيهات دور كبير فى الاهتمام بصورة كبيرة بملف البيئة، ووضعه ضمن أولويات الدولة بشأن خطة التنمية المستدامة.



وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك عدد من التحديات التى تواجه الوزارة، لعل أبرزها، التشابك بين الوزارة والوزارة المختلفة فى عدد من الملفات، أبرزها، ملف القمامة، الصرف الصناعى، بالإضافة للتحديات المؤسسية.

وتابعت: "وزارة البيئة شالت شيلة مش شيلتها، يوجد العديد من التشابكات بين البيئة وعدد من الوزارات الأخرى، ولكن بعد التوجيهات من قبل القيادة السياسية يتم العمل على أهمية دور وزارة البيئة فى المجتمع، وأن ملف البيئة يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، واتضح ذلك من خلال ملف حرق قش الأرز، بعد تحفيز الفلاحين لعدم حرق قش الأرز، وتوفير مكبس بلغ العائد من عمليات حرق قش الأرز تقريبا مليار و250 مليون جنيه، بالإضافة للايجابيات التى عادت على المجتمع جراء عدم الحرق والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية، وبالفعل تم ترجمة هذه التوجيهات من خلال عمليات التطوير، والحفاظ على المحميات التى تحافظ على التوازن البيئى على الأرض.

وتابعت فؤاد: "نعمل أيضا على ملف السياحة البيئية، فبعد إن كان مفهوم السياحة البيئية شوية رمل وشوية مياه، أصبح لدينا خطة، لتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وسيتم افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر المقبل".

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاقتصاد والبيئة ملف واحد، فخلال الفترة الأخيرة تم عمل أكثر من 1.800 وحدة بيوجاز، و26 شركة بيوجاز، وهذا يؤكد جدية العمل على أرض الواقع.