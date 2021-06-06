فيديو.. وزير النقل: هيكون عندنا سائق قطار خريج كلية هندسة تكنولوجية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد توليه منصبه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى الوضع الذى تواجهه السكة الحديد مثل تدريب وتأهيل سائقى القطارات، وتم التصديق على الاستعانة بـ300 مهندس بعد اختيارهم عقب خضوعهم لنفس الاختيارات التى تستخدم فى القوات المسلحة "نفسى وطبى ورياضى"، وبعدها تم تدريبهم بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن المهندسين على أعلى مستوى علمى، متابعًا: "اتعملوا الانضباط وحب البلد وثقافة عامة وإنجليزى وكمبيوتر، حاجة تفرح".

وأوضح أن هناك 1000 فنى من الجامعات المصرية وفوق المتوسط يتم تدريبهم فى معهد ضباط صف المعلمين لمدة 6 أشهر وسيتخرجون فى يوليو المقبل، كما دخل 200 طالب من الثانوية العامة والدبلوم الصناعة من خلال مكتب التنسيق لمعهد التكنولوجيا لفوق المتوسط وسيتخرج منهم 100 فى يوليو نصفهم مساعد سائق وبعد 3 سنوات يتم تعيينهم فى وظيفة سائق قطار.

وأشار إلى أن قائد القطار سيتم تدريبه فى أمريكا لمدة 3 أشهر ووردان لمدة 3 أشهر وفى الكلية الحربية ومعهد تدريب ضباط صف القوات المسلحة 3 أشهر، ليخرج سائق القطار منضبط بشكل كبير ومؤهل.

ولفت إن هناك عدد كبير من سائقى القطارات على خبرة كبيرة، مؤكدا أنه سيتم تدريبهم والاستفادة من خبراتهم، مضيفًا: "مش هانطلع واحد عايز يتعلم، هنعلمه ونشغله".

وأكد أن الرئيس السيسى صدق اليوم 1000 مهندس من خريجى الجامعات التكنولوجية منهم 250 مهندسا سيعملون فى الهندسات المختلفة للسكة الحديد، و750 ليكونوا قائدى قطارات، و1500 فنى، متابعا: "هيكون عندنا سائق قطار خريجى كلية هندسة تكنولوجية أو جامعات تكنولوجية".