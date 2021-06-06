جدة - نرمين السيد - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تحققت إنجازات عديدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، حيث أولى اهتماما كبيرا بالمواطن، كما شهد ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف: مصر السيسى.. الحياة كريمة والمرأة مصانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.