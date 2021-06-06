فيديو.. وزير النقل : مش هنسيب حد مخطئ فى وسطنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن عربة القطار لم يكن فيها إلا 3 أشخاص، لافتًا إلى أنه شكل لجنة من الوزارة وتم التحقيق مع موظف شباك التذاكر ومديره، معلقًا: "النهاردة تم إحالتهما إلى النائب العام".

وتابع: "ليه بتعلموا كده، مش هنسيب حد مخطئ فى وسطنا، المخطئ مش هنسيبه، والمجتهد هنكافأة، وأى حد يروح يقطع تذكرة فى القطار الروسى يقطع ومحدش يقوله أنت رايح فين، وأنا بيجيلى كل يوم نسبة الركاب فى كل قطار، ده مرفقنا ومال عام".

وأكد أن الترقية فى السكة الحديد بالاجتهاد وليس بالأقدمية، مضيفًا: "القوالب الجامدة خلاص بنكسرها، أنا نفسى طويل قوى ولن أستسلم".