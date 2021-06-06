مصر للطيران: تعليمات جديدة للمسافرين إلى دولة البحرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة، فى بيان اليوم الأحد، أنه لن يٌسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين فى البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

وأوضحت أن هذا يأتى فى ضوء التعديلات الواردة من السلطات المختصة بدولة البحرين بشأن الفئات المسموح لها دخول البلاد وإجراءات السفر، كما يجب على الراغبين للسفر إلى دولة البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق BeAware على الهواتف الذكية.

وأكدت على المسافرين من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقى الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.