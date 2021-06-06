أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن ما شهده قطاع الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضية يمثل إنجازا وإعجازا، موضحا أنه قبل 7 سنوات كان لدينا عجز فى إنتاج الطاقة الكهربائية تصل لـ20% لننتقل الآن خلال 7 سنوات غطينا هذه الجزئية وأصبح لدينا فائض واحتياطى يتخطى 25%.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة أدخلت 28 ألفا و500 ميجا وات، وهو ما يمثل معدل ضخم خلال 7 سنوات، متابعا: خلال عامين ونصف أدخلنا 3 محطات عملاقة بـ14 ألفا و400 وات، وهى محطات على أعلى مستوى في بنى سويف والعاصمة الإدارية التى بها أكبر محطة فى العالم.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال الفترة السابقة، تم تنمية وتطوير شبكات نقل الكهرباء بحيث لا يكون هناك فقط كهرباء متوفرة، ولكن بجودة عالية بجانب تقوية شبكات التوزيع ضم ضخ استثمارات شبكات 36 مليار جنيه، وهى استثمارات ضخمة للغاية، وأصبح لدينا قدرة على تصدير الطاقة الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: كان لدينا عجز 20% فى إنتاج الطاقة وتحول لفائض 25% خلال 7 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.