/634866/عمرو-درويش-يوافق-على-قانون-الصكوك-السيادية-ويؤكد-تحتاج-للرقابة-الشديدة-فيديو

قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بنجلس النواب، لنه يوافق من حيث المبد على قانون الصكوك السيادية، موضحا أنه في ظل الحديث عن الإستثمارات وجذب رؤس الأموال من الخارج، يجب ان يكون هناك تشريعات منضبطة تضبط هذه العملية بشكل يمكن الدولة المصرية من الاستفادة من الصكوك والاستثمارات والتمويلات.

جاء ذلك خلال أثناء الجلسة العامة لمناقشة قانون الصكوك السيادية بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، مضيفا أننا في حاجة أيضا إلى رقابة كافية على عمل هذه الصكوك.

مجلس النواب والصكوك السيادية

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية وذلك في مجموع المواد، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية.

وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، فيما أعلن نواب أحزاب التجمع ومصر الحديثه والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب رفضهم لمشروع القانون.