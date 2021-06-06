/634867/المنتخب-الأولمبي-يواصل-تدريباته-استعدادا-لجنوب-افريقيا

واصل المنتخب الأولمبي تدريباته على ملاعب وادي دجلة السخنة ضمن استعدادات الفريق لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل

جاءت تدريبات اليوم على مرحلتين الأولى منها في "الجيم" للارتقاء بالجانب البدني ثم كان التدريب الثاني تخصصيا حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مدافعين ومهاجمين حيث تم التركيز مع المدافعين على الرقابه والالتزام، ومع المهاجمين على استغلال كافة الفرص التي تسنح لهم ثم تم اقامة تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب شهدت تنافسا كبيراً بين اللاعبين.

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وأبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب رضاه عن أداء اللاعبين في رابع أيام التدريبات ، وأكد على سعيه لاستغلال مباراتي جنوب أفريقيا في منح الفرصه لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه غدا على ستاد السويس الذي يستضيف لقاء المنتخب الاولمبي وجنوب أفريقيا الخميس المقبل.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.