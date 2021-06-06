/634868/محمد-صلاح-يقود-التشكيل-المثالي-برابطة-المحترفين

نشرت رابطة اللاعيبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز، التشكيل الرسمي المثالي لموسم 2020 / 2021، بعد موسم قوي شهدته بطولة البريميرليج، وشهدة التشكيل علي إستحواذ من لاعبي فريق مانشستر سيتي، بطل النسخة الحالية.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم علي تألق الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ليقود التشكيل المثالي لرابطة المحترفين، في غياب لاعبي فريقة في التشكيلة المثالية، بالرغم من تواجد في كل موسم علي العديد من الأسماء من فريق الريدز في كل موسم. التشكيل المثالي لرابطة المحترفين حراسة المرمي: إيدرسون ( مانشستر سيتي ). خط الدفاع: لوك شو (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – روبين دياز (مانشستر سيتي) – جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي). خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – إليكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي) . خط الهجوم: سون (توتنهام) – محمد صلاح (ليفربول) – هاري كين (توتنهام).

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