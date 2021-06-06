محمود بدر منفعلًا: قانون الصكوك السيادية يزيد من الدين العام.. وأرفضه من حيث المبدأ «فيديو»

/634869/محمود-بدر-منفعلا-قانون-الصكوك-السيادية-يزيد-من-الدين-العام-وأرفضه-من-حيث-المبدأ-فيديو

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن رفضه لقانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم.

محمود بدر: الحكومة تبحث عن تنويع مصادر الدين

وقال عضو مجلس النواب، محمود بدر، خلال حديثه:" بدلًا من أن تبحث الحكومة على حلول لمشاكل الاستثمار الأجنبي والمحلي حتى نزيد الدخل، بل نبحث عن تنويع مصادر الدين".

وتسائل عضو مجلس النواب، محمود بدر، عن قائمة الأصول الذى من الممكن أن تطرحها الحكومة لضمان هذه الصحكوك، مشددًا على ضرورة توضيح موقف موقف قناة السويس والسد العالى.

وتابع عضو مجلس النواب، محمود بدر، خلال حديثه:" فى حالة العجز عن سداد الصكوك ماذا ستكون النتيجة، هل سيكون هناك المزيد من الأعباء المادية على الأجيال المقبلة".

وحذر النائب محمود بدر، من زيادة مدة السداد، مؤكدًا على أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض مما يؤدى إلى زيادة الدين المحلي، وذلك بدلًا من إيجاد حلول حقيقية، بشأن زيادة موراد الدولة.

وأختتم:" ما هو الضامن لعدم تأثر الأجور وسداد عجز الموازنة بهذا الأمر، حتى أن الوزير قدم صيغ ومصطلحات فضفاضة، ولذا أرفض المشروع من حيث المبدأ.