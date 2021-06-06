ماذا حدث فى البرلمان من أجل فصل الموظفين الإخوان ووقف بث القنوات الفضائية؟

كما أحال رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة بشأن رؤيتهم في كل من مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية

، كما أحال رئيس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمارة والتنمية بشان دعم نظام التامين المصرى بمبلغ 400 مليون جنيه إلى اللجنة الاقتصادية كما أحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واكثر من 10 أعضاء بشان الفصل بغير الطريق التأديبى إلى اللجنة التشريعية.