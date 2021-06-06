عبدالناصر زيدان: «خالد الغندور عينه مكسورة وقبيض وذليل».. فيديو

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أكد عبدالناصر زيدان خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن خالد الغندور لاعب وقائد الزمالك السابق لا يريد التصالح بيني وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك لأنه شخص مكسور وذليل ولم يسبق أن خرج من الباب الكبير .

وقال عبدالناصر زيدان :" خالد الغندور حزين بسبب التصالح لانه مكسور وذليل ولم يخرج من الباب الكبير ، وقام بنشر فيديو بمرض نفسي يعبر فيه عن ظنه أنني أقصد أفراد أو أشخاص داخل الزمالك ، لكني أقصد الملفات ، ما الذي يخصنى بمبلغ 3 مليون التي دخلت الفارس الأبيض ؟! أو أي أمور أخرى ، أنا فقط يهمني الكيان".

عبدالناصر زيدان خالد الغندور «بيقبض»

وتابع : " خالد الغندور «يقبض» من بعض الشخصيات فيظن ان الجميع «يقبض» مثله ، لذلك أنا لن أرد عليه ، لكن الفيديو اللي خرج به على الفيس بوك يثبت أنه مريض واتمنى أن يتم شفاؤه ".

واستكمل : "محمود العسال وأحمد جمال هما أكثر الأشخاص الذين ساندوا التصالح مع مرتضى منصور، وهناك علاقة جيدة معهم لأن زوجة أحمد مجال تولى مسئولية ولادي في فترة الإمتحانات أثناء مرض زوجتي".

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وتابع عبدالناصر زيدان :" لا يوجد لدي خطوط حمراء في التعامل مع أي أحد ، والحمد الله دائما منتصر في جميع القضايا التي تخص المحاكم ".

وواصل: " أنا الوحيد أو ضمن ثلاثة التي أستطاعت فقط الحصول على أحكام ضد مرتضى منصور بالإضافة لهاني العتال و ممدوح عباس".

واستكمل: " الدعوة للتسامح تحتاج بطولة كبيرة للغاية وهذا تبرير لمصالحتي مع مرتضى منصور ، على الرغم من الأقاويل التي تخرج بأنني مغصوب علىى ذلك أو غيره".

واختتم: "جلست مع نفسي في رمضان وتوصلت لهذا التصالح ، وعملت تغطية جبارة في تغطية الإنتخابات على مستوى الجمهورية ويكفيني شرف شهادة الاستاذ عمرو الديب رئيس تحرير دوت الخليج".

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والفنية ، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري ، لذلك حرص الموقع على استضافة عبدالناصر زيدان الذي أشتهر خلال الأيام الماضية بـ " قاهر مرتضى منصور ".