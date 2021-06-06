غادة على تعرض مشروع مدينة «دوت الخليج للتمور» على وزيرة الصناعة

/634872/غادة-على-تعرض-مشروع-مدينة-تحيا-مصر-للتمور-على-وزيرة-الصناعة

التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة مقترح إقامة مشروع متكامل لصناعات التمور والصناعات المرتبطة بها تحت مسمى «مدينة دوت الخليج للتمور» كمدينة نموذجية للتمور بالواحات البحرية.

زيارات ميدانية للواحات

وأشادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعاون الوزيرة وتفهمها لطموحات وأمال أهالي الواحات البحرية، مؤكدة أنه يجرى التنسيق لزيارة ميدانية للواحات لمناقشة الوضع على أرض الواقع بحضور الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لافتة إلى السعى لتعظيم فكر الصناعة والتجارة في كافة المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والمدن النائية ذات الظهير الصحراوي لدعم ملف الصناعة المصرية.

وتابعت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة «أسعى للتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتضافر وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لدعم الصناعة المصرية في المناطق النائية، وأنه جاء التفكير في إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصنعة والمنتجة، تأكيدا لضرورة العمل على دمج وتأهيل الشباب بالمناطق الحدودية»، مشيدة بجهود التنسيقية في تنظيم مجموعة من ورش العمل لشباب وسيدات النوبة والصعيد لتدريبهم على المشروعات الصغيرة وخاصةً الحرفية منها، وكيفية تنفيذها بما يليق بالمنتج المصري الحديث، وكيفية إدارة حملات التسويق ثم التصدير، وأيضًا تمثيل مصر في الأسواق والمعارض الدولية. ‎ وأضافت النائبة غادة علي يتم حالياً التنسيق مع وزارة الصناعة وعدة جهات أخرى لإعداد زيارة ميدانية لمنطقة الواحات «مدينة الثلاثة مليون نخلة» لما لها من أهمية في صناعات التمور والصناعات المرتبطة بها، للعمل على دعم شباب منطقة الواحات بتقديم الدعم المادي والتقني في هذا المجال من خلال وزارة الصناعة والتجارة.