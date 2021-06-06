/634873/وزيرة-البيئة-بندوة-مستقبل-وطن-350-مليون-دولار-استثمارات-المرحلة-الأولى-لتحويل-المخلفات-لطاقة-ونعمل-على-إعادة-ترسيم-حدود-المحميات

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود المحميات، خاصة وأن هناك مساحات شاسعة فقدت الحساسية ولا ينطبق عليه خصائص المحمية، وأن الهدف من إعادة الترسيم يتمثل فى الحفاظ على ما هو محمية بالفعل، وترك الجزء الأخر للتنمية، مؤكدة أن التنمية حول المحميات لا يتعارض مع الحفاظ على المحمية.

ندوة حزب مستقبل وطن جاء ذلك خلال كلمتها بندوة حزب مستقبل وطن، تحت عنوان " البيئة وأثرها على الاقتصاد"وأكدت فؤاد، أن بعض المشروعات إلى تمت فى العصور السابقة بدون دراسة بيئية كان لها تأثير بيئى، وانعكس ذلك على السكان، ولكن الفكر الجديد للاهتمام بالبيئة قائم على ضرورة أن تراعى كافة المشروعات البعد البيئى وأصبح هذا هو نهج الدولة فى كل المشروعات التى تتم على الأرض. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة تعمل على مشروعات عديدة على أرض الواقه، منها مشروعات مكامير الفحم، ومشروعات البيوجاز، وإطلاق المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، وذلك فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات تحويل المخلفات لطاقة سيكون بمثابة نقلة نوعية فى آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.

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