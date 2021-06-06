فيديو.. وزيرة الصحة: مصر ستنتج أول جرعة من لقاح سينوفاك 15 يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر يوم 15 يونيو ستنتج أول جرعة من لقاح سينوفاك، مؤكدة أنه سيتم عمل دراسة ثبات وهى تحاليل على أى لقاح للتأكد من كفائته.





وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد، أنها التقت القائمين على الشركة التى ستقوم بتجهيز المصنع الثانى لفاكسيرا فى 6 أكتوبر، وتم الانتهاء من جميع خطوط الإنتاج. وأوضحت وزيرة الصحة، أن مصر ستكون جاهزة لعقد اتفاقية مع إحدى الشركات الدولية لتصنيع لقاح أوروبى فى مصنع فاكسيرا ب6 أكتوبر.

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