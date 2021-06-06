وزير النقل: افتتاح 3 محاور جديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه نهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، أن أولى هذه المحاور، هى محور المريوطية الذى يربط الطريق الدائرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، المناطق السياحية بالهرم وسقارة.

وتابع : "والمحور الثانى هو الجزائر الذى سيخدم سكان المعادى والبساتين، وسيشمل نقل منطقة الورش إلى طريق السخنة، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو المرج الذى سيخدم مناطق المرج والخصوص والخانكة وأبو زعبل".

وأكد وزير النقل، أن منطقة محطة بشتيل للقطارات ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومول تجارى وسينتهى العمل بها بنهاية عام 2022 لتكون جاهزة للافتتاح.

وأوضح وزير النقل أن المحطة مربوطة بكافة وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، مبينا أنه سيتم إنشاءها بشكل نموذجى على الطراز الفرعونى.

وأضاف أن القادم من أسوان يستطيع الحجز من أسوان للمونوريل ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعودة بنفس الطريقة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه سيتم إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد محطة بشتيل.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم أيضا إنشاء شبكة طرق كاملة لخدمة الصعيد، لاسيما وأن تطوير الصعيد فى مقدمة اهتمامات الدولة.

وقال إنه سيتم قريبا افتتاح طريق القاهرة المنيا بطول 230 كيلو بالمرحلة الأولى، مضيفا أن طريق الصعيد الغربى بلغ تكلفته 26 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2023.

وفيما يتعلق بالخط الثالث لمترو الأنفاق، قال وزير النقل إن شركة فرنسية ستدير الخط الثالث للمترو وذلك بدءا من 25 يونيو الجارى والقطار الكهربائى الخفيف لمدة 15 عاما وستقوم بتدريب الكوادر المصرية فى منظومة النقل، مشددا على أن الشركة الفرنسية ليس لها علاقة بأسعار التذاكر وأنه لن تتغير أسعار المترو.

وذكر وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على إلحاق 300 مهندس للعمل بالسكة الحديد وسيتم تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية وألف فنى للعمل بالسكة الحديد.

وأضاف أنه سيتم تدريب قائد القطار على القيادة لمدة 6 شهور فى أمريكا، مشددا على أنه لن يتم الاستغناء عن قائدى القطارات وسيتم الاستعانة بخبرتهم.

وأوضح وزير النقل أن الرئيس السيسى صدق اليوم على تعيين ألف مهندس و1.500 فنى للعمل فى السكة الحديد وسيتم تعيين خريج هندسة تكنولوجيا كسائق قطار وسيتم تقديم رواتب وحوافز جيدة للمهندسين الذين سيعملون قائدين للقطارات.

وشدد وزير النقل على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون أكبر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيرا إلى أن وقوف المراكب فى ميناءى دمياط والإسكندرية يكلف الدولة مليارات لذلك تم إنشاء ميناء المكس وسيتم الانتهاء من الميناء الأوسط خلال منتصف 2023.