إنجيلية أسيوط تطلق مبادرة التطعيم ضد كورونا برعاية رئيس الإنجيلية والمحافظ

جدة - نرمين السيد - نظم اليوم مجمع أسيوط بسنودس النيل الإنجيلى، أولى حملاته لتطعيم المواطنين من محافظة أسيوط ضد فيروس كورونا، ضمن المبادرة المجتمعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، برعاية رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وعصام سعد محافظ أسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.





وقال القس عادل عبد المسيح رئيس مجمع أسيوط الإنجيلى: "تأتى هذه المبادرة بناء على توجيهات اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والتأكيد على الاستمرار فى تشجيع جميع المواطنين دون تمييز على الحصول على اللقاح، وتسهيل جميع العقبات أمامهم، وذلك لأهمية التطعيم ضد كورونا فى الحفاظ على سلامة وصحة المصريين".

ومن جانبه قال الشيخ صموئيل باقى صدقة، شيخ الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط ومنسق المبادرة: "استهدفنا اليوم تطعيم أكبر عدد من منطقة غرب أسيوط والتى تضم عددًا كبيرًا من المواطنين، ومن المخطط إعادة المبادرة خلال شهرين لعدة قرى ومراكز بالمحافظة لتشمل أعدادًا أكبر من المواطنين".

وأضاف صدقة: "إن تعاون محافظ أسيوط لنشاط الطائفة الإنجيلية ليس الأول، فهناك تاريخ طويل من الدعم والشراكة فى عدة مبادرات مجتمعية، ومن المخطط أيضًا خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظة، مبادرة دعم معهد الأورام فى أسيوط من خلال حملة تبرع بالدم، والتى تستهدف سد جميع احتياجات المعهد من أكياس دم، لجميع مواطنى محافظة أسيوط".