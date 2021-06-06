وزير النقل: غرفة تحكم مركزية في العاصمة الإدارية لمتابعة كل الطرق فى مصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة، معقبًا: "هناك غرفة تحكم مركزية في العاصمة الإدارية لمتابعة كل الطرق في مصر".

وأضاف المهندس كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك خطة لتطوير شبكة طرق الصعيد، لربط مدن الصعيد بساحل البحر الأحمر، بجانب تنفيذ محور شمال مدينة الأقصر لربط مطار الأقصر في البر الشرقي لنهر النيل بالمناطق السياحية في البر الغربي، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير طريق وادي النطرون-العلمين، وتوسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه من خلال تزويده بطريق خدمات على الجانبين، إلى جانب إنشاء كباري دوران للخلف لتأمين التقاطعات السطحية وذلك بطول 135 كيلومترًا.

وأشار إلى أنه سيتم رصف منطقة برج العرب إلى سيدي كرير العملاقة، مع إنشاء محور بدليل لشارع المكس لتخفيف الازدحام المروري، موضحًا أن حجم الاستثمار في النقل هو تريليون و600 مليار، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات الوطنية في قطاع النقل.

كما أكد أن منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة، حيث تشمل مرحلتها الأولى إجمالي عدد 7 طرق بطول 1187 كم، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقًا بطول حوالي 5000 كم، بدلاً من الانتظار حتى شهر يناير من العام المقبل وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، وستنتهي في 30 يونيو 2024.